Lady Gaga s'engage dans une tribune pour lutter contre les maladies mentales

Ce n'est pas la première fois que la star américaine s'engage sur ce thème. En 2012 l'actrice a fondé la Born This Way Foundation qui oeuvre au bien-être des jeunes et soutient les actions dans le domaine de la santé mentale. Un sujet qui touche directement Lady Gaga, qui a souffert d'une dépression en 2014, et qui s'était exprimée à ce sujet.





Actuellement à l'affiche du film "A star is born", Lady Gaga veut grâce à cet appel aux côtés de Tedros Adhanom s'attaquer "aux causes et aux symptômes des maladies mentales", et demande aux gouvernements et aux industries "de faire de la santé mentale une priorité".