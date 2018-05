Laeticia Hallyday raconte ses "quelques hauts" et ses "nombreux bas" depuis la mort de Johnny

L'ancienne mannequin parle à plusieurs reprises de son défunt mari, sa "béquille", "l'épaule" sur laquelle elle laissait "couler ses larmes" et à "toutes ces premières fois sans [son] homme, extrêmement violentes." Elle évoque également la force qu'elle tire de ses filles, Jade et Joy : "Elles sont exceptionnelles, ce sont mes meilleures alliées [...]. Elles sont éblouissantes de sagesse et de tranquillité, sacrément extraordinaires, comme leur père, et ne sont qu'amour et gentillesse. Je suis fière de les voir grandir avec tant de force et de résilience."