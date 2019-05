Laeticia Hallyday : elle a demandé la nationalité américaine "pour réaliser le rêve de son mari"

Mardi dernier, le tribunal de Nanterre a estimé qu'il était compétent pour trancher la question de l'héritage de Johnny Hallyday, estimant que la résidence habituelle du chanteur était en France et non aux Etats-Unis. C'est une victoire importante pour les aînés Hallyday qui réclament leur part d'héritage depuis plus d'un an alors que leur père a légué l'ensemble de sa fortune à sa dernière épouse et leurs deux filles, en vertu d'un testament rédigé aux Etats-Unis.





Maitre Ardavan Amir-Aslani, conseil de Laeticia Hallyday, avait immédiatement fait part de son intention de faire appel. La prochaine étape française de ce dossier se jouera donc à la cour d'appel de Versailles, où une audience ne devrait cependant pas avoir lieu avant l'année prochaine. Selon les différents acteurs du dossier, la procédure pourrait durer une décennie faute d'accord à l'amiable.