Laeticia Hallyday et Meghan Markle en tête du top 10 des célébrités les plus recherchées sur Google en 2018

Sans réelle surprise, les deux premières célébrités du classement sont celles dont on a le plus parlé en France en 2018. Laeticia Hallyday, dont la brouille avec ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday concernant l’héritage de son défunt mari, cristallise les tensions sur ce dossier depuis plus d’un an. Meghan Markle ensuite, a épousé le Prince Harry le 19 mai dernier faisant d’elle la duchesse de Sussex.