Laeticia Hallyday fait condamner Anthony Delon à 8.000 euros pour "atteinte à la vie privée"

"Ça fait trois ans". Par ce commentaire posté en avril dernier sur Instagram sous une photo de Laeticia Hallyday et Sébastien Farran, Anthony Delon avait déclenché l'ire des fans de la veuve du rockeur. Il faut dire que par ses trois mots, le fils d'Anthony Delon laissait clairement entendre que Laeticia vivait une romance avec le manager de Johnny depuis longtemps. Et ce dernier de se justifier, dans un autre commentaire posté un peu plus tard : "Sérieusement, vous pensez que je raconte des conneries pour aider David ? Pas sérieux. Je suis tombé sur cette photo et j'ai commenté en fonction de ce que je sais. J'ai autre chose à faire que de me balader sur Insta JUSTE pour raconter des mensonges pour l'un ou l'autre camp".