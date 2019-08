Laeticia Hallyday va faire déplacer la tombe de Johnny à Saint-Barthélemy

Décédé le 5 décembre 2017 à La Savannah, sa résidence de Marne-la-Coquette, Johnny Hallyday avait ensuite été enterré à Saint-Barthélemy, six jours plus tard, en présence de Laeticia, de leurs filles Jade et Joy et de quelques proches. Si David Hallyday et Laura Smet, les enfants aînés du rockeur, avaient fait le déplacement, leurs mères Sylvie Vartan et Nathalie Baye ne les avaient pas accompagnés.