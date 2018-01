Un mois après la mort de Johnny, que devient le clan Hallyday ?

Après les funérailles du chanteur, son épouse est restée à Saint-Barthélemy avec leurs filles, Jade et Joy. C’est là-bas qu’elle a passé Noël puis le réveillon du nouvel an, entourée d’amis proches comme le manager Sébastien Farran, la productrice Anne Marcassus, la chef Hélène Darroze, mais aussi le mannequin Caroline De Maigret et son mari Yarol Poupaud, le guitariste de Johnny. Après une période de deuil qu’elle a fixé à 40 jours, la veuve du rockeur souhaiterait s’installer fin janvier à Los Angeles où Jade et Joy poursuivront leur scolarité au lycée français, qu’elles fréquentaient avant que le clan Hallyday revienne en France, en septembre dernier. Laeticia, 42 ans, souhaiterait par ailleurs vendre la demeure de Marnes-la-Coquette où son compagnon est décédé.