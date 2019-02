Laetitia Milot partage une tendre vidéo des premiers pas de sa fille, Lyana

C'est un moment toujours très émouvant pour les parents. La comédienne Laetitia Milot vient de publier sur son compte Instagram une courte vidéo dans laquelle on peut voir sa fille faire ses premiers pas. "Mon dimanche : travailler mon personnage et apprendre les textes ! Et moment en famille, photos et vidéos souvenirs. Et vous votre dimanche ?", a posté en légende l'actrice de 38 ans qui partage régulièrement avec ses fans les progrès de son bébé.





Sur les images, on peut voir la petite Lyana vêtue d'une robe jaune, d'un poncho blanc et d'un bonnet rouge esquisser quelques pas au bord d'une rivière, soutenue par sa maman. Il y a 1 mois, Laetitia Milot se réjouissait déjà de voir sa fille avancer à quatre pattes. Le temps passe vite, comme l'ont fait remarquer les fans de l'actrice dans les nombreux commentaires.