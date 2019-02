"Laissez-moi vivre" : Bilal Hassani répond aux attaques sur une vidéo et des tweets polémiques

Le chanteur, qui ajoute avoir "énormément souffert en 2015, comme tout le monde", dénonce les "trolls d'Internet qui savent très bien ce qu'ils font", et indique avoir "porté plainte contre 18 comptes Twitter".





Il répond ensuite à d'autres critiques, qui évoquent un tweet publié en 2014 sur le compte de Bilal Hassani, qui avait alors 14 ans. Dans ces tweets, il dit qu'Israël est responsable de "crime contre l'humanité" et semble soutenir le polémiste Dieudonné, condamné pour antisémitisme.





"A l'époque, j'étais jeune et bête. Je partageais mon mot de passe avec une dizaine de personnes. On s'échangeait entre fans de célébrités nos mots de passe pour pouvoir parler directement aux artistes, quand ils suivaient notre compte. A cette époque, j'allais sur Twitter une fois tous les six mois et je ne savais pas ce qu'il y avait sur mon compte. Je n'avais aucune idée de la situation géopolitique dans le monde. Mes centres d'intérêt, c'était Beyoncé et Lady Gaga. Si j'avais été l'auteur de ces tweets, j'aurais fait du nettoyage pour les cacher, mais je ne connaissais pas leur existence. Je ne considère pas qu'Israël soit responsable de crime contre l'humanité, ce n'est pas du tout mon opinion. Je suis tellement heureux d'y partir pour l'Eurovision. Quant à Dieudonné, je ne sais même pas qui il est. J'ai 19 ans, ce n'est pas du tout ma génération", répond Bilal Hassani.