Que reproche George Clooney aux hôtels parisiens Le Meurice et Plaza Athénée ?

A travers cet appel au boycott, l'acteur engagé aux côtés de sa femme pour la défense des droits de l'homme, entend provoquer une prise de conscience. Dans une lettre ouverte publiée ce jeudi, George Clooney appelle à ne plus fréquenter neuf prestigieux hôtels à travers le monde, dont deux sont français. La raison ? Tous ont en commun d'être liés au sultan de Brunei, riche petit Etat pétrolier d'Asie du Sud-Est qui s'apprête à instaurer la peine de mort en cas d'homosexualité ou d'adultère en invoquant la charia, la loi islamique.





Le 3 avril, "la nation de Brunei va commencer à lapider et à fouetter à mort n'importe lequel de ses citoyens convaincu d'être homosexuel. Comprenez-le bien", écrit George Clooney dans une tribune publiée par le site internet Deadline, spécialisé dans le divertissement. Le sultan est "l'un des hommes les plus riches du monde" et "possède l'Agence d'investissement de Brunei" qui, à son tour, est propriétaire de "neuf des hôtels les plus prestigieux dans le monde", poursuit George Clooney. Et le comédien d'en donner la liste : outre les célèbres Plaza Athénée et Meurice situés à Paris, sont également concernés The Dorchester (Londres), 45 Park Lane (Londres), Coworth Park (Royaume-Uni), The Beverly Hills Hotel (Beverly Hills, USA), Hotel Bel-Air (Los Angeles, USA), Hotel Eden (Rome) et Hotel Principe di Savoia (Milan, Italie).