"Ma maman vient de nous quitter" : le cœur brisé, Lara Fabian annonce la disparition de sa mère

C'est une épreuve douloureuse. Lara Fabian a annoncé ce samedi que sa mère était décédée. Alors que la chanteuse âgée de 49 ans confiait au magazine "Closer" qu'elle n'arrivait pas à faire le deuil de son amie Maurane, elle se retrouve une fois encore confrontée à la perte d'un être cher. "Nous avons un lien fort, et dans ce lien, un partage qui nous rend unique.... Je sens en mon être que je me dois de vous dire ce moment de ma vie, qui est sans nul doute, le plus douloureux de tous ceux que j'ai vécus à ce jour", a expliqué la chanteuse sur son compte Instagram.





"Si je vous le partage, c’est parce que je ne voudrais pas que les choses soient dites autrement qu’avec dignité. Alors, sans distorsion, je vous écris, à partir de mon cœur brisé... Ma maman vient de nous quitter. Son âme est venue me serrer dans ses bras une dernière fois cette nuit", écrit-elle en légende d'une image noire.