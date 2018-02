La lettre post mortem de Laura Smet à son père Johnny Hallyday : "J'ai choisi de me battre"

"Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table : 'Alors, quand est-ce que vous faites un enfant?'. Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j'admire tant ?", s'interroge-t-elle. "Tant de questions sans réponses. Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler ! Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ?", poursuit Laura Smet. "Toutes les nuits tu viens me voir dans mon rêve, je te vois : tu es beau, sans aucun tatouage, tu es enfin libre et tu cours dans la brume l'air totalement perdu et apeuré", écrit-elle. Et de conclure : "Je t'entends, papa, et moi, j'ai choisi de me battre (...). Je suis si fière d'être ta fille. Je t'aime Papa."