Laura Smet se lance dans l’écriture de son premier long-métrage

"Cela fait longtemps que je tourne moins en tant qu'actrice", avoue-t-elle. "Que je suis moins désirée. C'est violent, ce métier, parce que cette façon d'être considérée, on la ressent aussi dans sa vie privée. Je suis pourtant, par mes gènes et mon éducation, une artiste, et je suis depuis toujours hyperactive. J'ai besoin de créer pour me sentir bien (…) Je voulais aussi montrer ce que j'avais dans le bide, pour retrouver confiance en moi. Je sais aussi que les épreuves ont toujours stimulé la création."