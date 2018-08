Le baiser de Robert Pattinson et Suki Waterhouse, Justin Bieber fiancé, David Hasselhoff marié… Les romances de l'été

Rien d'officiel mais une photo vaut mieux que des mots, non ? Robert Pattinson, 32 ans, et Suki Waterhouse, 26 ans, ont été vus bras dessus bras dessous dans les rues de Londres samedi 30 juillet. Avant de filer au cinéma voir "Mamma Mia! Here We Go Again", les tourtereaux ont également été photographiés en train de s'embrasser par des paparazzi bien informés. Anglais, comédiens, célibataires, il n'en fallait pas plus pour que ces deux-là se trouvent.