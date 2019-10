"Le bébé est né" : Ricky Martin et son mari partagent la première photo de leur quatrième enfant sur Instagram

Ricky Martin n'a jamais caché son envie d'avoir une grande famille. C'est désormais chose faite pour l'interprète du tube "Un, Dos, Tres" qui a ajouté un quatrième membre à la fratrie déjà composée des jumeaux Matteo et Valentino, 11 ans, et de la petite Lucia, 10 mois. Le chanteur portoricain a officialisé la naissance de son fils Renn Martin-Yosef mardi 29 octobre avec un tendre post Instagram.

En guise de faire-part ? Un cliché du nouveau-né, qu'il tient dans ses bras, et des heureux parents dont on ne voit que le sourire. "El bébé ha nacido", "le bébé est né", écrivent tous les deux l'artiste et son époux Jwan Yosef, 35 ans, en légende de la même photo.