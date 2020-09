Le chanteur Black M papa pour la deuxième fois

Quant à la maman, la maquilleuse Léa Djadja que l'on peut voir dans l'émission de relooking "Incroyables Transformations" sur M6, elle a également annoncé de façon originale l'arrivée du bébé, dont le sexe avait été tenu secret jusqu'ici. "IT'S A GIRL. Beaucoup d'amour, un soupçon d'espoir, une pincée de patience, une grosse dose de paillettes. Et voilà la recette pour faire cette princesse : KIKI. Tout s'est bien passé, tout le monde va bien", a écrit la jeune maman en légende d'une série de photos où elle s'est photographiée dans un environnement rose.

Et de deux. Le chanteur Black M et sa femme sont les heureux parents d'une petite fille. Ils ont annoncé la bonne nouvelle dans la soirée du dimanche 20 septembre 2020. "Ma fille Kiki est bien arrivée", a dévoilé le chanteur en légende d'une petite vidéo où on le voit tenir le bébé dans ses bras.

Le couple, qui avait annoncé l'arrivée du bébé le 28 juillet dernier, a déjà un petit garçon de 8 ans prénommé Isaac. Très discret sur sa vie privée, Black M s'était confié à Voici en 2019 sur la naissance délicate de son fils, grand prématuré. "Mon fils, je n'osais pas en parler avant. Il est né à 6 mois, pesait 900 grammes, c'était vraiment dur. Il est né le 13 mars 2012, en pleine apogée de la Sexion d'Assaut. Donc moi, j'étais partagé entre l'euphorie de la célébrité et les journées difficiles à l'hôpital", avait raconté Black M à nos confrères. "Un matin, il ne respirait plus, on a eu quelques frayeurs, mais maintenant il a 7 ans et il va bien".