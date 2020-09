Le chanteur britannique Ed Sheeran est papa pour la première fois

"Nous sommes complètement amoureux d’elle". C’est dans un message posté sur Instagram, accompagnant la photo d’une petite paire de chaussettes, que le chanteur britannique Ed Sheeran, 29 ans, annonce ce mardi que sa compagne, Cherry Seaborn, a donné naissance la semaine dernière à une petite fille baptisée Lyra Antarctica.

"La maman et le bébé vont formidablement et nous sommes sur un petit nuage", poursuit l’interprète de "Shape of You" qui demande à ses fans de respecter l’intimité du couple. "Je vous envoie beaucoup d’amour et je vous préviendrai lorsqu’il sera temps de faire mon retour."