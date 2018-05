Le chanteur Chris Brown dans la tourmente après un viol présumé survenu chez lui

D'après la plainte, la star a fourni à ses invités alcool et drogues dures, les enjoignant à "s'amuser", ce que la jeune femme refuse et de là, la soirée a viré au drame. Elle raconte s'être retrouvée dans une chambre où plusieurs femmes avaient des relations sexuelles avec Grissom et Brown. Elle refuse de se déshabiller et déclare ne vouloir d'activité sexuelle avec personne. Selon elle, Brown a ordonné à ses amis de pousser le canapé de façon à bloquer la porte pour empêcher quiconque d'entrer et de sortir de la pièce. Puis, elle explique que "Young Lo", l'a violée à plusieurs reprises. Elle raconte également qu'elle a été forcée par une invitée à lui faire un cunnilingus alors qu'elle avait ses règles.





Quand cette dernière l'a enfin laissée sortir et lui a demandé de prendre une douche, la plaignante a "été horrifiée de voir qu'elle était couverte du sang des règles de son agresseuse présumée. Pendant qu'elle prenait sa douche, Grissom serait entré dans la salle de bains pour la violenter une nouvelle fois. Ce n'est qu'après l'accord de son violeur présumé que la jeune femme a pu appeler une voiture et rentrer chez elle.