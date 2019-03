Retour à la case prison pour R. Kelly, mais cette fois pour non-paiement de pension alimentaire

R. Kelly rejette les accusations d'atteintes sexuelles et a plaidé non coupable. Il s'est exprimé pour la première fois publiquement dans une interview diffusée mercredi matin par la chaîne CBS, qualifiant de "rumeurs" les faits présumés qu'on lui reproche. Il encourt de trois à sept ans de prison pour chacun des chefs d'inculpation qui le visent.





"Que ce soit des vieilles rumeurs, des nouvelles rumeurs, des rumeurs futures, c'est pas vrai", a-t-il soutenu dans de cet entretien, au cours duquel il est apparu très émotif et énervé. Depuis plus de deux décennies, le chanteur, interprète notamment du tube "I Believe I Can Fly", fait l'objet d'accusations répétées de détournements de mineures. Il a par ailleurs été acquitté en 2006 de l'accusation d'avoir réalisé une vidéo pornographique avec une mineure.