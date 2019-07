Le chanteur R. Kelly, plaide non coupable de nouvelles inculpations, et reste en prison

Après l'audience, l'avocat de R. Kelly, Steve Greenberg, a expliqué que son client était "forcément déçu" de rester en prison et estimé que le placement en détention du chanteur était "globalement inhumain". En début d'année, l'auteur et interprète du tube "I Believe I Can Fly" avait déjà été inculpé, mais devant un tribunal de l'Etat d'Illinois. Il est cette fois l'objet de deux procédures au niveau fédéral.





R. Kelly, 52 ans, fait l'objet d'accusations répétées d'agressions sexuelles et de détournement de mineures depuis plus de deux décennies, mais n'a jusqu'ici jamais été condamné. Il avait été acquitté en 2008 à l'issue d'un procès lié à des enregistrements vidéo d'actes sexuels réalisés avec une jeune fille de 14 ans.





Un documentaire, "Surviving R. Kelly", a donné la parole à plusieurs de ses victimes présumées en janvier. L'interprète a toujours nié les faits et avait fait les gros titres en mars après son apparition en larmes à la télévision américaine. "Je n'ai pas fait ce genre de choses. Ce n'est pas moi", avait-il crié à la journaliste Gayle King sur CBS. Lâché par une bonne partie de l'industrie musicale, le chanteur a continué de se produire en concert alors que ses ennuis judiciaires se multipliaient.