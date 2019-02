Le chanteur Ryan Adams accusé par son ex-épouse Mandy Moore et 6 autres femmes de harcèlement moral et sexuel

"Ryan Adams a fait miroiter le succès. Les femmes disent en avoir payé le prix". Le titre de l'article du New York Times, publié mercredi 13 février, fait froid dans le dos. Sept femmes y racontent le harcèlement psychologique et/ou sexuel qu'elles ont supposément subi de la part du rockeur américain. Peu connu en France, le musicien aujourd'hui âgé de 44 ans l'est beaucoup plus aux Etats-Unis, où il a publié 16 albums et décroché sept nominations aux prestigieux Grammy Awards. Il a fait la couverture des magazines people aux côtés de la chanteuse et actrice Mandy Moore, avec qui il est resté marié six ans.





La star de la série "This is Us" fait partie de celles qui témoignent dans le quotidien de son caractère manipulateur. "La musique était un moyen de contrôle pour lui", dit-elle. Elle a 23 ans à leur rencontre en 2007 et se trouve à un tournant de sa carrière, rappelle le New York Times. L'ancienne ado aux tubes pop souhaite grandir musicalement. Le début du harcèlement, relate-t-elle.