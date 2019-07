"Le cœur du bébé s’est arrêté" : Julie Ricci de "Secret Story" raconte sa fausse couche à quatre mois de grossesse

C’est un visage bien connu des fans de téléréalité. Après avoir participé au concours "Top Model" sur M6 en 2007, la Lyonnaise Julie Ricci s'illustrait trois ans plus tard dans la saison 4 de "Secret Story" sur TF1, remportée par Benoît Dubois. La belle brune, qui avait quitté l’émission sur abandon, était également apparu dans "Les Anges de la téléréalité" sur NRJ12, avant de se lancer dans une double carrière de mannequin et d’influenceuse 2.0.





Aujourd'hui suivie par plus de 655.000 abonnés sur Instagram, la jeune femme leur avait annoncé en septembre dernier la naissance du petit Gianni, fruit de son idylle avec son petit ami, Pierre-Jean Cabrieres. Fou de bonheur, le couple s'est marié deux mois plus tard. Et ne cachait rien de son envie d’avoir rapidement un deuxième enfant.