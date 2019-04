"Le combat continue" : la tendre pensée de Karine Ferri pour Grégory Lemarchal, 12 ans après sa mort

C'est une date qui restera en mémoire. De ses proches bien sûr, mais aussi des téléspectateurs qui l'ont vu remporter la quatrième saison de la Star Academy et réaliser son rêve de devenir chanteur. Le 30 avril 2007, Grégory Lemarchal succombait à la mucoviscidose, faute d'une greffe qui n'est jamais arrivée. "Grégory a laissé sa marque dans le cœur de millions de gens et dans le combat contre la mucoviscidose", a souligné son ancienne compagne Karine Ferri à l'occasion des 12 ans de sa disparition.





"Nous pensons à lui et à ceux qui luttent contre cette maladie", a-t-elle écrit sur Instagram, appelant à la "mobilisation" et à "ne jamais oublier". "Ensemble, on est plus fort. Le combat continue", insiste-t-elle en légende d'une photo du jeune homme qui ne souhaitait faire passer qu'un seul message : "Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras".