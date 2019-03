L'acteur américain Luke Perry, star de "Beverly Hills 90210", est mort à l’âge de 52 ans

Les fans de "Beverly Hills 90210" sont en deuil. Victime d’un AVC le 27 février dernier, Luke Perry, qui incarnait Dylan McKay dans la série phare des années 1990, est décédé ce matin au St. Joseph’s Hospital de Burbank, annonce le site TMZ. L'acteur américain avait 52 ans.





D’après un porte-parole du comédien, il était entouré de ses enfants Jack et Sophie, de leur mère Minnie Sharp, de sa dernière compagne Wendy Madison Bauer, de plusieurs membres de sa famille et de ses proches. "Nous apprécions la vague de soutiens et de prières qui ont été adressées à Luke à travers le monde entier", écrit sa famille dans un communiqué. "Aucun détail supplémentaire ne sera communiqué pour le moment".