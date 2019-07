Le comédien Cameron Boyce, jeune star des séries de Disney Channel, meurt à l’âge de 20 ans

L'acteur Cameron Boyce, qui joue le rôle de Carlos dans la fiction de Disney Channel "Descendant", est décédé dans son sommeil le samedi 6 juillet. "C'est avec le cœur lourd que nous vous annonçons ce matin la disparition de Cameron. Il est mort dans son sommeil d'une attaque liée à un trouble médical pour lequel il était soigné", a indiqué un porte-parole de la famille à ABC News samedi soir.





"Le monde a perdu indubitablement une de ses lumières les plus fortes, mais son esprit continuera de vivre à travers la gentillesse et la compassion de ceux qu'il a connus et aimés", a-t-il ajouté. "Nous avons le cœur totalement brisé et nous vous demandons de respecter notre intimité pendant cette période extrêmement difficile où nous faisons le deuil de notre précieux fils et frère". De nombreux fans du comédien ont partagé leur tristesse sur les réseaux sociaux.