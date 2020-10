Le comédien Jeff Bridges annonce qu'il souffre d'un cancer

"On m'a diagnostiqué un lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je me considère chanceux d'être suivi par une formidable équipe de médecins et le pronostic est bon. Je commence mon traitement et je vous tiendrai au courant de mon chemin vers la guérison", a poursuivi l'acteur de 70 ans qui reste positif malgré la mauvaise nouvelle.

Il garde le moral malgré tout. Le comédien américain Jeff Bridges a annoncé sur Twitter, ce lundi 19 octobre dans la soirée, qu'il souffrait d'un lymphome, c’est-à-dire un cancer du système lymphatique. "Comme dirait 'The Dude', une nouvelle emmerde vient d'être mise à jour", a-t-il écrit sur le réseau social en référence au personnage qu'il incarne dans The Big Lebowski, le film culte des frères Coen.

Dans un second message, le comédien lauréat de l'Oscar du meilleur acteur en 2010 pour son rôle dans Crazy Heart a remercié ses proches ainsi que ses fans pour leur messages de soutien. Il en a également profité pour rappeler à ses concitoyens d'aller voter. "Je suis profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien de ma famille et de mes amis. Merci pour vos prières et bons vœux. Et, pendant que je vous ai, n'oubliez pas d'aller voter. Parce que nous sommes tous dans le même bateau", a-t-il conclu.

Jeff Bridges, que l'on a pu voir récemment dans Sale temps à l'hôtel El Royale (2018) tourne actuellement une série télévisée pour la chaîne américaine FX. Intitulée The Old Man, il s'agit d'une adaptation d'un roman d'espionnage dans lequel il joue un agent de la CIA à la retraite qui tente d'échapper à son passé.