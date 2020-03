Le comédien Mark Blum vu dans "Crocodile Dundee" et "You" meurt du coronavirus

C'est la deuxième célébrité à succomber au coronavirus. Après le musicien Manu Dibango, le comédien américain Mark Blum a perdu a vie après avoir contracté le corovirus. C'est la troupe de théâtre new-yorkaise Playwrights Horizons qui a annoncé la triste nouvelle sur Twitter. "Avec amour et le cœur lourd, Playwrights Horizons rend hommage à Mark Blum, un ami de longue date et un artiste consommé qui est décédé cette semaine. Merci, Mark, pour tout ce que tu as apporté à notre théâtre, aux autres théâtres et aux publics du monde entier. Tu vas nous manquer", écrit la troupe.

Connu pour son rôle dans le film "Crocodile Dundee" en 1986, Mark Blum a également donné la réplique à Sean Connery et Meg Ryan dans "Presidio : Base militaire, San Francisco". Plus récemment, il s'était fait remarquer dans les séries "Mozart in the Jungle" ou encore "You", la fiction de Netflix dans laquelle il incarnait le rôle du le patron de la librairie où travaille Joe Goldberg (Penn Badgley).