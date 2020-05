Le comédien Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans

C'était un des derniers géants du cinéma français. Le comédien Michel Piccoli, célèbre pour ses rôles dans Le mépris, Les Choses de la vie ou plus récemment Habemus papam, est décédé le 12 mai à l'âge de 94 ans, a annoncé lundi sa famille. "Michel Piccoli s’est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d’un accident cérébral", indique le communiqué transmis à l'AFP par Gilles Jacob, grand ami de l’acteur et ancien président du Festival de Cannes.

Révélé par Le Mépris de Jean-Luc Godard en 1963 où il forme un couple de légende avec Brigitte Bardot, l'acteur a promené son physique de séducteur aux sourcils broussailleux dans plus de 150 films, du provocateur de La Grande bouffe au pape en proie au doute d'Habemus papam (2011), son dernier grand rôle à l'écran. D'une remarquable longévité, sa carrière est indissociable des films de Luis Buñuel et de Claude Sautet. Sous la direction du premier, il a interprété des personnages troubles (Le journal d'une femme de chambre, Belle de jour, Le charme discret de la bourgeoisie) avant de devenir une incarnation des Trente Glorieuses, immuable clope au bec, chez le second, dans les années 70 (Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, Vincent, François, Paul... et les autres).