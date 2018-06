Le couple Beyoncé et Jay-Z investit le Louvre pour son nouveau clip

D'un point de vue musical, "Everything is Love" marrie les styles des deux artistes avec des chansons marquées par une soul chaleureuse et sensuelle et une facture hip-hop. Dans l'album, Queen B livre généreusement des détails sur sa vie sexuelle avec Jay-Z. La même Queen B qui sur son dernier album solo, "Lemonade", avait révélé l'infidélité de son mari. Un an après, son homme lui avait demandé pardon dans son propre album "4:44".

Et à en croire le titre de ce nouvel album, leur relation semble s'être améliorée : "Faisons l'amour en été", suggère Beyoncé à son mari dès les premières paroles... Nul doute que leur tournée, "On The Run II" s'annonce hot. Les deux tourtereaux poseront leurs valises en France, le 14 juillet au Stade de France et le 17 juillet à Nice.