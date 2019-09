Le cri du cœur de la star de Clem pour l’avenir de la planète

CRI - Très impliqué sur les questions de climat, la comédienne Lucie Lucas, qui incarne Clem dans la série de TF1, a posté un message alarmant sur son compte Instagram. Elle y dénonce les répercussions des changements climatiques.

C'est un cri du cœur, un signal d'alarme même. Lucie Lucas, héroïne de Clem sur TF1, craint le pire. Dans un message posté sur Instagram, la comédienne avoue avoir eu du mal à revenir sur les réseaux sociaux après les images qu'elles a vues de la catastrophe qui ravage l'Amazonie notamment. "Cela me faisait tellement mal de voir ces articles, ces photos d'immenses étendues de forêts si précieuses qui s'envolent en fumée devant notre impuissance et l'indifférence de beaucoup. Notre espèce animale est si douée pour détruire en un clin d'œil ce que la Terre et sa technologie qui nous dépasse a mis des centaines, des milliers voir des millions d'années à créer", dit-elle dans un premier temps.

Avant de pointer du doigt l'action et la responsabilité des humains qui détruisent la nature de jour en jour, selon elle. "Nous ne pourrons pas survivre, sans air pur, sans eau potable et sans un climat Clément. Point. Nous sommes vraiment notre pire ennemi. Même s'il est trop tard pour éviter la catastrophe, il n'est pas trop tard pour limiter les dégâts. Nous pouvons continuer à nous renseigner, à agir dans notre quotidien, changer notre façon de consommer en achetant aux entreprises qui le méritent et en boycottant celles qui sacrifient tout sur l'hôtel du profit, signer des pétitions, marcher ensemble pour protester, voter, nous présenter aux élections municipales, pratiquer la désobéissance civile, partager les uns avec les autres...", lance-t-elle en guise de message d'éveil.

Semble-t-il très marquée par les événements, la comédienne de 33 ans incite tout de même les gens, ses fans, à profiter de la vie, chose qui n'est pas incompatible "avec le respect des autres et de l'environnement". En juin dernier, l'actrice avait déjà fait part de ses doutes et craintes concernant le futur, en tenant d'ailleurs des propos-chocs concernant l'avenir de ses enfants. "Je pars du principe que peut-être mes enfants n'atteindront pas la majorité. (…) Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je pense qu'on va connaître des moments de grande violence et mes enfants aussi. D'ailleurs, je les prépare", disait-elle. Lucie Lucas, mère de trois enfants, avait relativisé ses dires, préférant insister sur l'urgence à sauver la planète et "travailler ensemble pour un monde plus juste et beau".