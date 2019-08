Le début de la fin pour les Anges ? Victoria's Secret annule son cultissime défilé

En cause ? Une image de marque de plus en plus mise à mal par la volonté de ses dirigeants de ne pas faire bouger les lignes. Le marketing repose sur les mêmes ingrédients qu'il y a 20 ans, entre push-up et filles sexy voire ultra-sexualisées, perfectionnées à coup de Photoshop. Les interviews d'Anges racontant ne consommer que des liquides pour garder la ligne avant le défilé ne collent pas vraiment à l'esprit "body positive". Ne parlez pas non plus à Ed Razek , grand manitou du show, de mannequins plus-size ou transgenres sur son podium. "On y a pensé", avait-il expliqué à Vogue en novembre dernier, avant de se contredire plus loin. "Je ne pense pas que nous devions [faire défiler des transsexuelles]. Et pourquoi pas ? Parce que ce show est un fantasme", avait-il expliqué.