Le dernier adieu à Michel Legrand

Ce 1er février 2019, les Français doivent faire un dernier adieu à l'illustre maître compositeur Michel Legrand. Personnalités, amis et anonymes sont venus en nombre pour soutenir sa veuve Macha Méril, à l'Eglise orthodoxe russe. Tous peinent à y croire. Après le recueillement, un hommage musical aura lieu au théâtre Marigny avant son inhumation au cimetière du Père-Lachaise.



