Le fils adoptif de Woody Allen prend sa défense et le dit innocent des faits dont il est accusé par sa fille, Dylan Farrow

Comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, Moses Farrow affirme avoir été victime de mauvais traitements infligés par sa mère adoptive. Selon lui, elle battait régulièrement plusieurs de ses enfants et n'hésitait pas à les traîner par terre et à les enfermer dans une salle de bains ou un placard. Il raconte notamment la fois où Mia Farrow s'est saisie d'un centre de table en porcelaine, pour le briser sur le tête de Soon-Yi. "Fort heureusement, elle l'a ratée mais des pièces de porcelaine l'avaient blessée, sur les jambes. Des années plus tard, elle l'a frappée avec un téléphone", raconte-t-il.