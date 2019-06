Le fils d'Anémone explique pourquoi seules trois personnalités étaient présentes aux obsèques de l'actrice

Mais pourquoi si peu de personnalités du monde du cinéma, alors que celle qui a reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans "Le Grand Chemin"a tourné dans de nombreux films ? Son fils l'a expliqué cette semaine dans les colonnes de Femme actuelle. “D’une part, a fait valoir Jacob Bourguignon, l’enterrement était à Poitiers, donc ce n’était pas si simple pour les gens de se déplacer”. "Et puis de deux, ma mère a intentionnellement préféré s’éloigner de tout ça. Elle n’était pas showbiz ou quoi que ce soit… Malgré elle, bien sûr, elle était dans les spotlights mais ce n’était absolument pas ce qu’elle cherchait”.





Malade depuis quelques années, et fâchée avec le monde du show-business ainsi qu'avec l'équipe du Splendid (elle leur reprochait de ne pas lui avoir versé les droits d'auteur qui, selon elles, lui revenaient pour sa participation au "Père Noël est une ordure"), l'actrice avait en effet annoncé en 2017 sa décision de se retirer des plateaux de cinéma et des planches, portant un regard acerbe sur le vedettariat. "Rien" ne me manquera, avait-elle lancé en décembre de cette année-là dans une interview cash au Parisien, décidée à prendre large et rester loin de ce métier qui la faisait "chier". "Ma mère a toujours été une femme très sauvage…”, a déclaré son fils à Femme actuelle.