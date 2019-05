Le fils de Laurent Voulzy sort une chanson sur Kylian Mbappé

Sur leur album "Aimez ces airs", les deux artistes ont composés cette chanson en hommage à l'attaquant du Paris Saint-Germain. Un hymne à la gloire du jeune prodige du football français, ("Première participation à la Coupe du monde / Il a tout cassé") sur fond de musique électro douce et entraînante.





Ce second album du duo est sorti en mars. "Mbappé" se retrouve au milieu des sonorités groove et funk des autres morceaux, portés notamment par des textes en créole guadeloupéen et martiniquais. Alors "Mbappé", tube de l'été?