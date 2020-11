Le footballeur Olivier Giroud papa pour la quatrième fois

La famille Giroud s'agrandit. Olivier Giroud et sa femme Jennifer ont accueilli leur quatrième enfant. La bonne nouvelle a été annoncée sur le compte Twitter de l'émission "Téléfoot", à qui l'attaquant des Bleus a donné une interview. "Félicitations à Olivier Giroud, qui est devenu papa pour la 4e fois ce mercredi", a précisé le faire-part sur lequel on peut voir le jeune papa donner le biberon à une petite fille prénommée Arya.

Mariés depuis 9 ans, Olivier et Jennifer Giroud sont les parents de Jade, née en juin 2013, Evan, né en mars 2016 et Aaron, né au début de l’année 2018. Invité sur le plateau de "Quotidien" en septembre dernier pour la promotion de son autobiographie Toujours y croire, le footballeur avait évoqué sa fille aînée Jade. "À l'école, elle ne sait jamais si un garçon s'intéresse à elle parce que c'est la fille d'Olivier Giroud ou parce qu'elle est belle. Elle est marrante", avait-il dévoilé.

Il avait également expliqué qu'il avait écrit ce livre pour ses enfants et "pour tous les jeunes qui à un certain moment donné, doutent aussi, de les encourager à toujours y croire. C'est important quand on fait face à des circonstances défavorables, il faut toujours persévérer, positiver et y a toujours cette connotation religieuse parce que je suis très croyant. Cette foi chrétienne m'aide à avancer".