Le joueur du PSG Jesé accusé d'avoir dépensé 5000 euros en SMS surtaxés pour éliminer son ex d'un jeu de téléréalité

S'il n'a pas laissé une trace inoubliable du côté du PSG, l'attaquant espagnol Jesé Rodriguez a le mérite de faire parler de lui au-delà des frontières espagnoles. Selon une indiscrétion de l'émission de télévision ibérique Cazamariposas, le joueur formé au Real Madrid aurait dépensé pas moins de 5000 euros en SMS surtaxés en votant contre son ancienne compagne et mère de son fils, Aurah Ruiz, alors candidate du jeu de télé-réalité Gran Hermano VIP, l'équivalent espagnol de Big Brother diffusé sur la chaîne Telecinco.





En tout, la jeune femme a passé plus de deux mois dans cette aventure, où elle a cohabité avec une dizaine de candidats, filmée par une multitude de caméras. Aurah Ruiz a été éliminée avec 59,5% des votes des téléspectateurs contre elle. "Si cela est vrai, il (ndlr : Jesé) est alors un con***d pire que je le pensais car je devrais être à l'intérieur de cette maison, et non Asraf (ndlr: un autre candidat)", a réagi la "Nabilla espagnole" en apprenant la nouvelle.