"Inimaginable" : Sienna Miller raconte le jour où Chadwick Boseman a baissé son salaire pour elle

C'est un geste qu'elle n'oubliera jamais. Dans une interview donnée au magazine Empire, Sienna Miller a raconté une anecdote qui en dit long sur la personnalité de Chadwick Boseman, le comédien disparu en août dernier des suites d'un cancer. L'actrice évoque son expérience aux côtés du héros de Black Panther sur le tournage du film Manhattan Lockdown, sorti en 2019.

Elle se souvient comment Chadwick Boseman, qui était également producteur du film, avait insisté pour qu'elle tourne avec lui et qu'elle obtienne le salaire qu'elle réclamait. "Je ne savais pas si je devais raconter cette histoire ou pas, je ne l’avais encore jamais dit. Mais je vais le dire parce que cela témoigne de qui il était, je pense. C’était un film à gros budget et on est tous conscients qu’il y a une grosse disparité à Hollywood mais j’ai demandé un salaire que le studio ne pouvait pas me donner", se souvient Sienna Miller qui hésitait à retourner travailler car sa fille venait d'entrer à l'école. "Je me suis dit que je participerais à ce film si j'étais bien indemnisée".