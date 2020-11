Le jour où George Clooney a distribué 14 millions de dollars à ses meilleurs copains

SYMPA - Dans une interview accordée à "GQ", George Clooney raconte qu’à la suite du succès de "Gravity", en 2013, il a versé l’intégralité de ses gains à la bande de copains qui l’a soutenu avant qu’il devienne une star.

Il s’était fait discret ces derniers mois. De retour devant et derrière la caméra le 23 décembre avec The Midnight Sky, un film de SF qu’il a réalisé pour Netflix, George Clooney, 59 ans, est à l’honneur dans le nouveau numérop de l’édition américaine de GQ. L’acteur et réalisateur révèle qu’il a mis du temps à se remettre de son accident de moto en Italie, en 2018. Et qu’il a désormais fait de sa famille – sa femme Amal et leurs jumeaux Ella et Alexander – sa priorité absolue. Reste que l’ex-Dr Ross de la série Urgences garde toujours une relation très forte avec sa bande de copains. La preuve ? Cet incroyable histoire geste de générosité, évoqué en 2017 par l’homme d’affaires Rande Gerber, mais jamais confirmé par le principal intéressé. Nous sommes en 2013 et George Clooney est la vedette de Gravity, le film d’Alfonso Cuaron dans lequel il donne la réplique à Sandra Bullock.

L’acteur révèle que la Warner, misant sur un succès limité, avait décidé de ne pas lui verser de salaire, et de lui accorder en échange un pourcentage sur les recettes. Avec plus de 720 millions de dollars au box-office mondial, Gravity va dépasser toutes les attentes. Encore célibataire à l’époque, George Clooney décide de ne rien mettre de côté. Et de verser les 14 millions de dollars qu’il a perçu à ses 14 plus vieux copains.

Si demain je suis renversé par un bus, ils sont tous dans le testament. Alors pourquoi est-ce que j’attendrais d’être renversé par un bus ? - George Clooney, dans GQ

"Je me suis, sans eux, je n’aurais jamais eu rien de tout ça", raconte-t-il à GQ. "Nous sommes tous très proches, et je me suis dit : ‘si demain je suis renversé par un bus, ils sont tous dans le testament. Alors pourquoi est-ce que j’attendrais d’être renversé par un bus ?’". Histoire de marquer le coup, George Clooney va louer une camionnette, la remplir de billets à ras bord et convier les 14 copains en question chez lui pour leur faire surprise. Vous imaginez la scène ? "J’ai pris une carte, j’ai noté tous les endroits que j’ai pu visiter dans le monde grâce à eux, et je me suis demandé : ‘comment est-ce qu’on remercie des gens comme ça ?'", confie la star qui a longtemps galéré avant de connaître le succès, la trentaine passée. "C’est là que je me suis dit : ‘pourquoi pas un million de dollars chacun ?’".

Jérôme Vermelin