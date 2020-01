Le jour où Kobe Bryant a remporté un Oscar

FLASHBACK - L'ancien joueur des Lakers avait ajouté à sa légende en enrichissant son palmarès déjà exceptionnel de la statuette du meilleur court-métrage d'animation pour "Dear Basketball" en mars 2018.

La NBA a perdu une icone. Hollywood a perdu une de ses stars. Déjà quintuple champion NBA et double champion olympique, Kobe Bryant figurait également parmi les lauréats de la plus prestigieuse des récompenses du cinéma. L'Académie des Oscars lui a rendu hommage sur ses réseaux sociaux quelques heures après l'annonce de sa mort à l'âge de 41 ans dans un accident d'hélicoptère, dimanche 26 janvier sur les hauteurs de Los Angeles. "Ils doutaient qu'un enfant puisse réussir en NBA et il leur a prouvé le contraire. Ils doutaient qu'il puisse gagner un championnat et il leur a prouvé le contraire. Ils doutaient qu'il pouvait faire des films et il a gagné un Oscar. Comme tous les grands artistes, Kobe Bryant a prouvé à ceux qui doutaient qu'ils avaient tort. Repose en paix", a écrit l'organisation en légende d'une photo du basketteur prise en 2018 à sa sortie de scène.

En tant que joueur de basket-ball, on est juste censé la fermer et dribbler. Je suis content d'avoir fait un peu plus que ça, merci - Kobe Bryant sur la scène des Oscars en 2018

Il y a deux ans, la star des Lakers se voyait récompensée pour le court-métrage "Dear Basketball", réalisé par Glen Keane. Une lettre d'amour à son sport favori que Kobe Bryant avait été écrite fin 2015 pour annoncer sa retraite. "Je ne savais pas que c'était possible. En tant que joueur de basket-ball, on est juste censé la fermer et dribbler. Je suis content d'avoir fait un peu plus que ça, merci. Merci l'Académie pour cet honneur incroyable", avait-il déclaré au moment de recevoir son prix. Une manière détournée de répondre à un journaliste de Fox News qui a récemment recommandé à LeBron James, la star de la NBA, de "se la fermer et dribbler" après ses prises de position politiques.

Il avait salué sa femme et leurs filles sur scène

Il avait également remercié sa femme Vanessa et leurs trois filles Natalia, Gianna et Bianca. "Je t'aime de tout mon cœur, tu es mon inspiration", avait-il lancé à son épouse. Gianna, âgée de 13 ans, a péri avec lui dimanche. Le couple avait donné naissance à une quatrième fillette en juin 2019.

Disponible en ligne, "Dear Basketball" est narré par Kobe Bryant et retrace le parcours du joueur. De sa découverte du sport à ses derniers points marqués. Un bijou d'animation qui a aujourd'hui valeur de testament écrit beaucoup trop tôt.

Delphine DE FREITAS