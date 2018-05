Mais quel est ce régime qui a déjà fait perdre 3 kilos au prince Harry en vue de son mariage ?

Voilà le célibataire endurci comme métamorphosé. Il en a fait du chemin depuis sa rencontre avec Meghan Markle. Sur le point de se marier dans quelques semaines, le Prince Harry a décidé de se prendre en main. Pour cela, il s'est instauré un régime. Une sacrée concession pour celui qui raffolait jusqu'à présent des fast-food et pizzas en tous genres. Et à vrai dire, madame y est pour quelque chose : "Meghan a complètement changé son régime alimentaire. Elle l'a initié au juicing", qui consiste à manger liquide et non plus solide, que ce soient des légumes ou des fruits, a révélé une source proche du couple au Daily Mail. Un régime très à la mode ces dernières années, censé reposer le système digestif et détoxifier l’organisme (et surtout, perdre beaucoup de poids en peu de temps).





Sous l’œil avisé de sa moitié, le frère de William s’est donc forgé une hygiène alimentaire plus saine : moins de viande et moins de sucre, au profit de jus de fruits et légumes. D'après les médias outre-manche, le frigo du couple serait désormais rempli de carottes, de légumes verts, de chou kale, de quinoa, de lait d'amande et de pudding aux graines de chia. Une alimentation qui correspond plus au mode de vie de l'ancienne actrice, qui se dit "végétalienne flexible". "J’essaie de manger vegan durant la semaine, et je m’accorde un peu de flexibilité le weekend. Mais je ne veux pas me priver de tout, juste trouver un équilibre. C’est quand on se sent privé des plaisirs de la vie que l’on a envie de se goinfrer", a-t-elle par le passé expliqué.