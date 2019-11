Le Kestuf' de Camille Lellouche : "Le sujet des violences conjugales touche plein de gens qui m’entourent"

Sur scène, les fans retrouveront donc certains personnages hilarants de l’artiste. Mais pas que : Camille Lellouche a aussi décidé de pousser son personnage de "La femme de Lenny", à savoir une femme battue par son conjoint. Un sujet brûlant d’actualité, pas facile à glisser dans le cadre de la promesse d’un one-woman show. "C’est le moment du spectacle où on sait que ça ne va pas trop rire, mais c’est voulu. On est dans un spectacle comique mais je pense que c’est le meilleur endroit pour en parler, parce que du coup c’est le moment où on t’écoute vraiment, et quand on sort du spectacle, on se souvient vraiment de ce que t’as dit", nous explique l’humoriste. Pourquoi ce sujet plutôt qu’un autre ? "Parce que ça touche plein de gens qui m’entourent", répond l’artiste, avec pudeur.

Cette question des violences conjugales, elle l’aborde aussi grâce à l’un de ses autres talents, la musique. Un talent qu’elle a su démontrer lors de sa participation à "The Voice", en 2014. En plus de son one-woman show, d’une série en préparation et de nouveaux rôles au cinéma, l’artiste planche en effet actuellement sur son premier album. "La musique, c’est l’endroit où je parle le plus, c’est là où j’arrive à me livrer le plus", nous confirme celle qui pratique le piano depuis l’âge de 4 ans."Du coup dans cet album, je vais plus parler de moi, de mes relations, d’amitié, d’amour, de trahison, de fidélité, de dépendance. Et de la violence, aussi. C’est important. Ce sera là aussi, évidemment".