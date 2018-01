Le leader du parti Ukip quitte sa compagne après ses propos racistes contre Meghan Markle

Henry Bolton a fait la tournée des émissions matinales, ce lundi. Rien de bien étrange pour le leader de l'Ukip, le parti britannique d'extrême-droite qui a milité pour le Brexit. Sauf que ce 15 janvier, les questions étaient bien plus personnelles qu'à l'accoutumée. En cause ? Une polémique née ce week-end dans les pages du Mail on Sunday avec la publication de messages envoyés par sa compagne Jo Marney. La jeune femme de 25 ans y tient des propos racistes envers Meghan Markle, la fiancée du prince Harry. "Sa semence va souiller notre famille royale", écrit-elle notamment à propos de celle qui épousera le petit-fils de la reine le 19 mai prochain.