"Le malaise est total" : Kevin Spacey sur le tournage du prochain film de Lelouch à Paris, le cliché polémique

En légende, Béatrice Dalle indiquait le titre du film et "taguait" plusieurs de ses vedettes au même titre que l'acteur oscarisé de American Beauty. De quoi en conclure qu'il jouait dans le film... Et de provoquer une vive polémique sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes reprochant au réalisateur d'Un homme et une femme de vouloir réhabiliter Kevin Spacey. "Le malaise est total, la honte", écrit une twittos, quand une autre déplore que "Quand un acteur est accusé de viols ou de harcèlement sexuel, il est invité en France". La polémique a dépassé l'Atlantique, un Américain tweetant ainsi : "Je continue de dire à mes amis que la France a un réel problème pour se débarrasser des prédateurs sexuels célèbres, et en voilà une nouvelle preuve : Kevin Spacey vient de rejoindre le casting d'un film français de Claude Lelouch".

Contactée dès dimanche par LCI.fr, Les Films 13, la société de production de Claude Lelouch, a pourtant tenu à démentir la participation de l'acteur au film. "Kevin Spacey, de passage à Paris, est venu saluer l’équipe en plein tournage. Kevin Spacey ne fait pas partie de la distribution du 50e film de Claude Lelouch 'L’amour, c’est mieux que la vie'", nous a indiqué l’un de ses représentants. Une autre source proche du cinéaste nous indique que le cliché a été pris samedi.