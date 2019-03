Emily Ratajkowski et son mari traînés devant la justice : ils ne paient plus leur loyer depuis deux ans

Ils ont du mal à mettre la main au portefeuille. D'après le New York Post, Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard n'auraient pas payé le loyer de leur appartement new-yorkais depuis l'expiration du bail, fin 2017. Visiblement, ils se serviraient d'une loi, la "Loft Law", qui permet aux artistes en difficulté financière de ne plus payer leur loyer. Le couple, qui s'est marié l'an dernier, vit en plein cœur de New York dans un loft de 100 m2, dont le loyer est fixé à 4.900 dollars par mois, soit environ 4.300 euros.





"Voici un excellent exemple du monde de l'immobilier de luxe à New York, où un couple de locataires riche et célèbre peut profiter et exploiter une loi destinée aux artistes véritablement en difficulté et aux familles à faibles revenus ayant besoin de logements abordables", a déclaré au quotidien Carolyn Daly, porte-parole d'une coalition de propriétaires d'immeubles comprenant celui de Emily Ratajkowski et son mari, situé au 49, Bleecker Street.