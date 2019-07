"Le moindre commentaire négatif sur le Net peut me faire vaciller": Clara Luciani évoque sans fard son rapport aux critiques

Si aujourd’hui, la chanteuse de 27 ans semble mieux gérer les critiques, pour autant, elle est désormais confrontée à d’autres angoisses, notamment liées à son apparence : "On n’est jamais vraiment tranquille. Quand j’arrive le matin en festival, je sors du tour-bus en pyjama, et on me demande immédiatement des selfies, qui resteront pour toujours sur internet. Cela amène à développer une hyper conscience de son image. La limite entre vie publique et vie privée est d’autant plus difficile à poser que, pour ma part, j’ai toujours répondu aux sollicitations sur les réseaux sociaux". La chanteuse est même archi-connectée : comme nous vous l’indiquions dans cet article, Clara Luciani prend au moins deux heures par jour pour répondre à son public sur Instagram. "Ils ont un niveau de soutien et de sollicitude envers moi qui est extraordinaire. Et moi, je mets un point d’honneur à être aussi là pour eux".





Reste qu'il en résulte tout de même "une drôle de vie", que "tout le monde ne peut pas comprendre" comme elle l’explique dans les colonnes de Télérama. Mais pour y faire face, elle peut compter sur la présence de la chanteuse Belge Angèle, dont elle est très proche : "Quand quelque chose me mine je l'appelle. Elle vit ce que je vis, puissance 1000, donc quoi que je lui raconte, elle est déjà passée par là".