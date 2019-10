Le monde du cinéma dit adieu à Marie-José Nat (Élise ou la vraie vie), morte à l'âge de 79 ans

DISPARITION - L'actrice Marie-José Nat est décédée ce jeudi 10 octobre à l'âge de 79 ans. Elle avait connu la gloire dans les années 60 et 70, avec ses rôles dans Les Violons du Bal, Elise ou la vraie vie ou encore Les Gens de Mogador.

Cette femme aux yeux et aux cheveux très noirs avait reçu en 1974 le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour "Les Violons du Bal" de Michel Drach, histoire autobiographique du réalisateur avec qui elle partagea sa vie durant plus d'une décennie.

Marie-José Nat a marqué le monde du cinéma. Figure familière des écrans dans les années 60 et 70, la comédienne est décédée ce jeudi à Paris à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie, a indiqué son agent. L'actrice née en 1940 à Bonifacio d'un père kabyle et d'une mère corse a été dirigée par des metteurs en scène connus comme Henri-Georges Clouzot, Gérard Oury ou Claude Autant-Lara, lors d'une carrière menée autant au cinéma qu'à la télévision.

Avant cela, il lui avait offert en 1967 un de ses plus beaux rôles dans "Élise ou la vraie vie", l'histoire d'une jeune fille qui se lie d'amour avec un militant algérien du FLN (Front de libération nationale, en lutte pour l'indépendance de l'Algérie), qui fit alors polémique. Marie-José Nat a aussi travaillé pour la télévision, comme dans la série à succès "Les Gens de Mogador", saga en 13 épisodes, diffusée à partir de 1972, dans laquelle elle donne la réplique à Jean Piat. Marie-José Nat s'est mariée à trois reprises. La première fois, de 1960 à 1961, avec Roger Dumas, Michel Drach de 1964 à 1981. Elle s'est remariée pour la dernière fois en 2005 avec l'écrivain et peintre Serge Rezvani, connu du grand public pour être l'auteur de chansons célèbres, dont "J'ai la mémoire qui flanche" et "Le tourbillon de la vie", interprétées par Jeanne Moreau.