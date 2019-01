Le neveu de Michael Jackson lance une cagnotte pour contrer les "mensonges" du documentaire "Leaving Neverland"

Il assure qu'il racontera "des histoires dont les médias n'ont jamais pris la peine de vous parler à cause de leur obsession de le harceler sans merci et de le ridiculiser". Taj Jackson veut faire de sa série documentaire "l'exposé le plus accablant de la corruption des médias et du show-business que le monde ait jamais vu". Rien que ça. C'est parce qu'il ne croit pas à l'implication d'un tiers qu'il demande aux fans leur participation financière. Il espère que son projet verra le jour "aussi vite que possible", alors que 2019 marquera le 10e anniversaire de la mort de Michael Jackson. En six jours, plus de 31.000 dollars ont déjà été récoltés.