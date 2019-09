Le nouvel album posthume de Johnny Hallyday sortira le 25 octobre

HOMMAGE - Yvan Cassar, ancien chef d'orchestre et directeur artistique du chanteur a réalisé un album posthume en hommage de Johnny Hallyday, qui sortira le 25 octobre prochain.

Le Parisien rapporte que Yvan Cassar a travaillé avec 70 musiciens et 42 choristes entre Londres et Paris. "Cet album est une histoire de famille. Tous les participants ont travaillé avec Johnny, sont dans la filiation", explique-t-il.

Le 25 octobre sortira le prochain disque posthume de Johnny Hallyday. Intitulé sobrement "Johnny", il a été enregistré à Londres, mené par Yvan Cassar, qui fut le chef d’orchestre du rockeur pendant près de vingt ans, son directeur artistique et le réalisateur des albums "Le cœur d’un homme" et "L’attente".

L’album réunira douze classiques des années Universal, le label de Johnny de 1961 à 2005. "Vivre pour le meilleur", "Non, rien de rien", "Quelque chose de Tennessee", "M'arrêter là", "Le chanteur abandonné", "Diego libre dans sa tête", "Marie", "Requiem pour un fou", "Sur ma vie", "Que je t'aime", "Sang pour sang" et "L'envie", réorchestrés en version symphonique ou en piano-voix, avec quelques guitares acoustiques et percussions.

Pour Yvan Cassar, qui avoue avoir eu du mal à réaliser ce projet tant il était difficile pour lui de revenir sur cette époque, cet album est un hommage. "Ce qui m'a intéressé, c'est le rapport à mon histoire avec Johnny, à la beauté du chant et à ce qu'on s'était dit. Mille fois il m'a parlé d'orchestre. J'ai l'impression que vingt ans plus tard on va au bout de cette histoire. Et c'est joli", confie-t-il au Parisien. Une façon pour le musicien de "faire vivre" les chansons de Johnny, et d'aider les fans à "retrouver leurs souvenirs".