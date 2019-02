Jeff Bezos accuse un tabloïd de "chantage" à la photo intime et y fait planer l’ombre de Trump

Jeff Bezos y révèle en particulier un e-mail envoyé début février par le rédacteur en chef du National Enquirer, Dylan Howard, disant avoir dix photos compromettantes en sa possession, notamment "un selfie en dessous de la ceinture" et un cliché de Lauren Sanchez mimant une fellation avec un cigare. Jeff Bezos s'appuie également sur l'e-mail d’un avocat d’AMI dans lequel il est proposé que le patron d’Amazon et le chef de ses enquêteurs, Gavin de Becker, qui a dit à la presse avoir des éléments en ce sens, reconnaissent publiquement n'avoir "aucune information ni élément pour suggérer que la couverture d’(AMI) est motivée par des considérations politiques ou influencée par des forces politiques”. En contrepartie de cette reconnaissance, selon le courriel, AMI promet de ne plus rien publier concernant la liaison de Jeff Bezos. Une “proposition d’extorsion” et un "chantage" selon ce dernier.





Le milliardaire va plus loin dans sa tribune. De manière détournée, il tente de faire comprendre que les révélations du National Enquirer le concernant pourraient avoir un lien avec l'hostilité qu'affiche Donald Trump envers lui et le Washington Post, dont il est le propriétaire. Il laisse ainsi entendre que ses enquêteurs se seraient intéressés aux relations entre AMI, dont le patron David Pecker est un ami de longue date de l'hôte de la Maison Blanche, et celui-ci. "Le fait que je possède le Washington Post me complique les choses. Il est inévitable que certaines personnes puissantes qui font l'objet d'un reportage du journal concluent, à tort, que je suis leur ennemi", déclare-t-il, citant le cas du président américain mais aussi celui de l'Arabie Saoudite. Un "angle saoudien", écrit-il sans rentrer dans les détails, qui "semble toucher une corde particulièrement sensible". “Je préfère faire face, tout secouer et voir ce qu’il en sort", lance Jeff Bezos. Et ce "en dépit du coût personnel et de l’embarras" que cela lui cause.